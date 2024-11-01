В Турции пообещали открыть центр торговли газом в 2025 году

Турецкий министр Байрактар: центр торговли газом откроют в Стамбуле в 2025 году

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба откроют в Стамбуле в 2025 году. Об этом в интервью газете Milliyet рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

В проекте задействованы турецкая Botas и российский «Газпром», они будут совместно с властями управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. По словам Байрактара, сторонам направлен меморандум о взаимопонимании.

После открытия центра торговли будет сформирован стамбульский газовый индекс, так что Россия теперь может указывать клиентам, что продает свой газ по формуле, ориентированный на него.

