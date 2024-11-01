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09:39, 1 ноября 2024Экономика

В Турции пообещали открыть центр торговли газом в 2025 году

Турецкий министр Байрактар: центр торговли газом откроют в Стамбуле в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба откроют в Стамбуле в 2025 году. Об этом в интервью газете Milliyet рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

В проекте задействованы турецкая Botas и российский «Газпром», они будут совместно с властями управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. По словам Байрактара, сторонам направлен меморандум о взаимопонимании.

После открытия центра торговли будет сформирован стамбульский газовый индекс, так что Россия теперь может указывать клиентам, что продает свой газ по формуле, ориентированный на него.

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