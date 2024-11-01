Судья и директор тюрьмы вступились за приговоренного к смерти преступника

В США судья и директор тюрьмы вступились за приговоренного к казни грабителя

В США более 20 человек добиваются отмены смертного приговора 59-летнего Ричада Мура, который должны привести в исполнение 1 ноября в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчину приговорили к высшей мере за преступление, которое произошло в 1999 году. По версии следствия, Мур пришел в магазин в городе Спартанберг и попытался ограбить его. При этом у него не было оружия. Продавец Джеймс Махони наставил на Мура пистолет. Завязалась драка, в ходе которой предполагаемый грабитель завладел оружием продавца. Последний выхватил еще один пистолет и ранил Мура в руку. Тогда мужчина произвел ответный выстрел, который оказался фатальным. При этом нынешние адвокаты Мура и люди, которые вступились за него, уверены, что во время первого суда в 2001 году он не получил надлежащей юридической помощи.

Кроме того, преступник утверждает, что ему просто не хватило 12 центов на покупку, а Махони попытался его выгнать и стал инициатором конфликта, который завершился стрельбой. В магазине не было камер наблюдения, так что вся история известна только со слов Мура и свидетеля, который не видел момента фатального выстрела. В инициативную группу, которая борется за отмену приговора, входят, в частности, бывший судья первого процесса над Муром и бывший директор тюрьмы, где он содержится.

Защитники утверждают, что ограбление, в котором обвинили Мура, не было вооруженным изначально, а оружие он применил для защиты. Сам преступник не отрицает, что расправился с Махони и готов нести за это наказание. Однако он просит заменить ему высшую меру на пожизненное заключение. В тюрьме он стал верующим и уже многие годы помогает другим заключенным.

31 октября стало известно, что более 50 тысяч человек подписали петицию с просьбой помиловать Мура и передали ее губернатору штата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас в последний момент остановили исполнение смертного приговора Роберту Роберсону. Преступление, которое он совершил, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным.