Трамп назвал США страной дураков

Трамп: США стали страной, которой управляют дураки

США стали страной, управляемой дураками. С таким заявлением выступил кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки», — отметил Трамп.

Бывший президент США добавил, что американцы «устали быть страной дураков». Трамп также назвал действующего президента США Джо Байдена «глупым негодяем».

В ходе интервью кандидат в президенты также назвал больными тех, кто считает его «другом России».