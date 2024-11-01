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09:34, 1 ноября 2024Мир

Трамп назвал США страной дураков

Трамп: США стали страной, которой управляют дураки
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США стали страной, управляемой дураками. С таким заявлением выступил кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки», — отметил Трамп.

Бывший президент США добавил, что американцы «устали быть страной дураков». Трамп также назвал действующего президента США Джо Байдена «глупым негодяем».

В ходе интервью кандидат в президенты также назвал больными тех, кто считает его «другом России».

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