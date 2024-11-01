Трамп призвал расстрелять бывшую конгрессвумен за ее политические взгляды

Reuters: Трамп призвал расстрелять экс-конгрессвумен Чейни за ее взгляды

Бывший американский лидер и кандидат на президентский пост дональд Трамп призвал расстрелять экс-конгрессвумен Лиз Чейни за ее политические взгляды. Об этом сообщает Reuters.

«Она радикальный ястреб. Давайте оставим ее с винтовкой, и девять стволов будут стрелять в нее, хорошо? Посмотрим, как она к этому отнесется», — предложил бывший хозяин Белого дома.

Чейни, отвечая на этот выпод, выразила опасение, что Трамп в случае победы на президентских выборах будет преследовать своих политических оппонентов, и призвала не доверять ему власть.

Ранее стало известно, что Трамп и миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн, покончивший с собой в тюрьме в 2019 году, когда-то спорили, кто первый соблазнит принцессу Диану.