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10:30, 1 ноября 2024Спорт

Трусова ответила на вопрос о завершении карьеры

Олимпийский призер Трусова о завершении карьеры: поставить точку я пока не могу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка, олимпийский призер Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопрос о завершении карьеры. Ее слова приводит Forbes.

«Мне уже много лет по меркам фигурного катания, со здоровьем может всякое быть. Пока я могу, я катаюсь. Как только не смогу — перестану», — заявила 20-летняя спортсменка. Трусова отметила, что в прошлом сезоне у нее была серьезная травма бедра и она не могла кататься.

Фигуристка подчеркнула, что поставить точку в карьере пока не может. «Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: "Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает". Хотя это сейчас популярно», — добавила она.

Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. В сентябре 2024-го она приняла участие в контрольных прокатах.

Трусова является серебряным призером Игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. 17 августа 2024-го она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

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