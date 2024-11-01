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19:05, 1 ноября 2024Путешествия

Турист решил проверить девственность девушки и оправдался фразой «в отпуске не считается»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

В Испании турист решил проверить девственную плеву незнакомой пьяной девушки и оправдался фразой «в отпуске не считается». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел на Майорке, где журналистка Эмили Биртли под прикрытием притворяется пьяной и снимает реакцию мужчин. Она лежала на пляже в одном из многолюдных мест Магалуфа и сделала вид, что не может встать. К ней пристали двое отдыхающих, которым 20-летняя Биртли сказала, что ей всего 15.

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Возраст юной незнакомки не отпугнул мужчин: они лишь предложили проверить, цела ли ее девственная плева. Один из них захотел провести ночь с девушкой, а второй предложил поцеловаться. Тогда к компании подошла охрана Биртли, которая объяснила ситуацию.

Ранее в Испании уличный торговец изнасиловал и ограбил британскую туристку. Инцидент произошел на курорте Магалуф ночью 24 июля.

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