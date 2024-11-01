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18:07, 1 ноября 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе

Aviaincident: у летевшего из Антальи самолета отказал двигатель в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Nicolas Economou / Globallookpress.com

У самолета британской бюджетной авиакомпании Jet2 отказал двигатель в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Антальи в Манчестер Boeing 737–800 29 октября. После взлета экипаж прекратил набор высоты и доложил об отказе первого двигателя. В этот момент на борту находились пассажиры.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно.

Ранее в самолете российской авиакомпании в небе треснуло лобовое стекло. Инцидент случился на борту летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург Boeing в четверг, 31 октября.

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