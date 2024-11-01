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12:39, 1 ноября 2024Россия

В России отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе между странами

Депутат Чепа: Польша строит укрепления на границе с Россией из-за нелегалов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В первую очередь Польша строит укрепления на границе с Россией и Белоруссией для охраны своей границы от нелегалов с Украины, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о том, что страна начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Известно, что в ходе работ в приграничной зоне будут выкопаны 800 километров рвов, размещены минные поля и противотанковые ежи. Стоимость возведения укреплений составит 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов).

Это внутреннее дело Польши. Хотят рыть — пусть роют. Если они считают, что это самый важный сегодня вопрос и статья расходов бюджета, пусть, пожалуйста, это делают

Алексей Чепадепутат Госдумы

Одна из задач, которую преследуют поляки, возводя укрепления, это перекрытие границы для решения проблемы с украинскими беженцами, полагает парламентарий.

«Отношения с Украиной осложняются. Цель Польши — забрать часть территории Украины. Эта задача готовилась много лет. Поляки провели во Львов свою железную дорогу, поменяли многое, запустили выдачу польских паспортов. Работали полтора десятка лет в этом направлении. Вот сейчас они его активно реализуют. Но на сегодняшний момент большое количество эмигрантов с Украины приносит много проблем для поляков. Они, наверняка, хотят ограничить непроизвольные переходы границы. Они понимают то, что ситуация на Украине развивается не в пользу Украины, поэтому в первую очередь, я думаю, что они это делают для охраны своей границы от нелегалов», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что система оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией станет новым «железным занавесом». «Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление "железного занавеса"», — сказал он.

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