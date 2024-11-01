В Госдуме указали на разницу в понимании свободы у России и Запада

Депутат Журова: у России и Запада разное понимание свободы

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в России, в отличие от Запада, в центре политической мысли стоит вопрос о сохранении целостности государства, а не о свободах граждан, могут быть отчасти правдивы, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что в российском и западном обществах несколько разные понимания понятия свободы.

Ранее Орбан счел «интеллектуальной проблемой» неумение европейских политиков понять Россию. Мысль руководителей западных стран, по его словам, вращается вокруг обеспечения свобод граждан при сохранении благополучия, у российских политиков — вокруг сохранения целостности большой страны.

«Вопрос свободы у нас, конечно, тоже стоит. Но проблема в том, что, как в свое время говорили: "У нас есть свободы столько, сколько унесете". У нас свобода почему-то воспринимается как хаос, может, Орбан именно это и имел в виду. А когда свобода воспринимается как вседозволенность, то это, естественно, несет и угрозы целостности государства. С учетом того, что страна большая, многонациональная, это действительно сложно», — заметила политик.

В России и на Западе, по словам Журовой, несколько разные понимания свободы. И с учетом российского восприятия свободы, целостность государства, действительно, встает на первый план интересов страны.

«Целостность, ценности — это крайне важно. Это аспект, который отразился на многих текущих политических событиях, так что в словах Орбана есть доля правды», — заключил депутат.

Ранее Орбан также заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине. Он объяснил, что именно Трамп способен понять Москву.