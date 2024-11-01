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11:44, 1 ноября 2024Мир

В МИД Китая отреагировали на сообщения о якобы нахождении солдат КНДР в России

МИД КНР: Китай не знаком с деталями сотрудничества России и КНДР
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Китай не знаком с деталями двустороннего сотрудничества России и КНДР. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал сообщения о якобы нахождении северокорейских солдат в России, передает РИА Новости.

«Китай не знает конкретной ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между КНДР и Россией», — отметил Цзянь.

По словам представителя ведомства, развитие межгосударственных отношений является личным делом России и Северной Кореи, так как они — «две независимые и суверенные страны». Цзянь сообщил о неизменности позиции Китая по вопросу Украины и выразил надежду, что стороны конфликта приложат усилия для его урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Южной Кореи не поддаваться на провокации Запада, распространяющего слухи о якобы переброске военных КНДР на территорию России.

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