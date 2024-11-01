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08:28, 1 ноября 2024Экономика

В России подорожали новые автомобили

РОАД: новые автомобили в РФ подорожали на 2-5 % вслед за повышением утильсбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам октября 2024 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 2-5 процента вслед за резким повышением утилизационного сбора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев подтвердил динамику и заявил о среднем росте цен на новые машины на 3-5 процента. По его словам, каждый российский автодилер отреагировал на повышение ставок утильсбора в стране по-разному. Однако общая динамика все же свидетельствует о незначительном росте цен на новые автомобили.

Согласно утвержденной российским правительством шкале индексации утильсбора до 2030 года, с 1 октября 2024-го ставка легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов выросла на 70-85 процентов. В дальнейшем она будет ежегодно увеличиваться на 10-20 процентов.

Сразу после резкого поднятия ставки в начале октября участники российского авторынка предупредили о скором подорожании машин. Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк тогда спрогнозировала, что цены на новые автомобили в стране увеличатся в среднем на 8-10 процентов. В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предрек рост стоимости на 5-8 процентов.

ЖЗЛ
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