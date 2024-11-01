В России вырастет размер пособия по уходу за ребенком. Сколько смогут получить родители?

Котяков: пособие по уходу за ребенком к 2027 году может вырасти до 97 000 рублей

В правительстве России заявили, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет в полтора раза в течение ближайших лет.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в следующем году предельная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 году — уже 83 тысячи, а в 2027-м она будет достигать почти 97 тысяч рублей.

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Он добавил, что с этого года в рамках указа президента был введен единый статус многодетной семьи для равного назначения мер соцподдержки во всех регионах страны.

Повысятся и другие детские выплаты

В 2025 году увеличатся и другие пособия — в частности, единовременная выплата при рождении ребенка и материнский капитал.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб указала, что всего в РФ 11 миллионов семей получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах. Также, по ее словам, вырастет и пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком. Кроме того, в 2026 году родители смогут получить налоговый вычет за 2025 год.

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«Эта выплата будет предоставлена в случае, если доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Тогда в семьях с двумя и более детьми оба родителя смогут получить вычет в размере 7 процентов от 13 процентов уплаченного НДФЛ», — объяснила депутат. Бессараб добавила, что регионам с плохой демографической ситуацией в 2025 году будут предоставлены дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки и других программ, способных повысить рождаемость.

Маткапиталом должны воспользоваться более миллиона россиян

Котяков также уточнял, что материнский капитал увеличат на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.

Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан Антон Котяков министр труда и социальной защиты

По словам министра, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, исходя из фактической инфляции. Таким образом, сумма выплат на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей (если родители не получили выплаты при рождении первенца).

Эти выплаты можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Наряду с этим средства можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.