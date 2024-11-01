В российском регионе начали искать дегустатора тортов

В Екатеринбурге начали искать дегустатора тортов и пирожных

В Екатеринбурге начали искать дегустатора тортов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на hh.ru.

Будущему специалисту придется пробовать до десяти позиций конфет ручной работы. Кроме того, он будет определять качество тортов и пирожных. В описании к вакансии работодатель уточнил, что кандидат должен обладать хорошим обонянием и не иметь при этом пищевых аллергий. Зарплата дегустатора будет составлять 70 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Алтайском крае разместили вакансию специалиста по нажиманию кнопок. Тогда соответствующую вакансию опубликовала одна из IT-компаний в российском регионе, уточнив, что опыт работы для кандидата необязателен. Будущему специалисту предлагалось работать в службе поддержки и помогать клиентам с решением их проблем.