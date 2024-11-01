Раскрыт способ борьбы с ночными судорогами в ногах

JAMA Internal Medicine: витамин К2 борется с ночными судорогами в ногах

Исследователи Третьей народной больницы Чэнду в Китае раскрыли способ борьбы с ночными судорогами в ногах с помощью добавок витамина К2. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Ночные судороги в ногах (НСН) представляют собой болезненные спазмы, возникающие во время сна и заставляющие многих страдать. Около 50-60 процентов взрослых сталкиваются с такими судорогами хотя бы раз в жизни, а у 20 процентов они вызывают серьезный дискомфорт и бессонницу. Несмотря на значительное распространение НСН, эффективного лечения без побочных эффектов до недавнего времени не существовало.

В исследовании участвовало 199 человек в возрасте 65 лет и старше, которые в течение двух недель испытали как минимум два эпизода НСН. Участники были случайным образом распределены на две группы: одна получала ежедневно 180 микрограммов витамина К2 (менахинон-7), а другая — капсулы плацебо. Исследование было двойным слепым, плацебо-контролируемым и длилось восемь недель.

В начале исследования среднее количество судорог в неделю было схожим в обеих группах: 2,6 в группе, принимающей витамин К2, и 2,71 в группе плацебо. Однако к концу восьминедельного периода частота НСН в группе витамина К2 снизилась до 0,96 эпизода в неделю. В группе плацебо количество судорог оставалось почти без изменений на уровне 3,63 в неделю. Разница в 2,67 эпизода судорог в неделю между группами была статистически значимой.

Кроме того, тяжесть и продолжительность судорог также заметно снизились у участников, принимавших витамин К2. Тяжесть НСН в этой группе уменьшилась на 2,55 балла по шкале от 1 до 10, в то время как в группе плацебо — всего на 1,24 балла. Продолжительность спазмов в группе витамина К2 сократилась на 0,9 минуты, по сравнению с 0,32 минуты в группе плацебо.

Результаты исследования показывают, что витамин К2 может быть эффективным средством для уменьшения НСН без побочных эффектов. Ученые планируют дальнейшие исследования для подтверждения положительного влияния витамина К2 на качество жизни и сон пациентов с частыми ночными судорогами.