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05:39, 1 ноября 2024Мир

Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал масштабную войну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о подготовке Евросоюза (ЕС) к масштабной войне. Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, об этом свидетельствует доклад бывшего финского президента Саули Ниинисте. В частности, в его отчете говорится о необходимости пропагандировать среди европейцев заготовку трехдневных запасов на случай чрезвычайной ситуации. Филиппо считает, что таким образом их готовят к конфликту с Россией.

Подобное положение дел, по его мнению, является «полным безумием». Политик призвал Францию немедленно выйти из ЕС и уничтожить объединение.

Ранее Ниинисте предложил создать ЕС свой собственный аналог ЦРУ на случай возможных конфликтов в будущем. Он утверждает, что Брюссель якобы является «настоящим шпионским базаром» для самых разнообразных сил, продвигающих свои интересы.

ЖЗЛ
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