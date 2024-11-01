Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал масштабную войну

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о подготовке Евросоюза (ЕС) к масштабной войне. Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, об этом свидетельствует доклад бывшего финского президента Саули Ниинисте. В частности, в его отчете говорится о необходимости пропагандировать среди европейцев заготовку трехдневных запасов на случай чрезвычайной ситуации. Филиппо считает, что таким образом их готовят к конфликту с Россией.

Подобное положение дел, по его мнению, является «полным безумием». Политик призвал Францию немедленно выйти из ЕС и уничтожить объединение.

Ранее Ниинисте предложил создать ЕС свой собственный аналог ЦРУ на случай возможных конфликтов в будущем. Он утверждает, что Брюссель якобы является «настоящим шпионским базаром» для самых разнообразных сил, продвигающих свои интересы.