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17:23, 1 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ начали возводить укрепления близ Днепропетровска

Военкор Поддубный: ВСУ начали возводить укрепления близ Днепропетровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить укрепления близ города Днепропетровска. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в десяти километрах от областного центра», — написал военкор.

Он выразил мнение, что, исходя из этого, командование украинской армии имеет мало надежд на удержание Покровска.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что ситуация на фронте значительно меняется: российские войска ускорили продвижение. При этом военный эксперт подчеркнул, что российским бойцам по-прежнему приходится преодолевать трудности в продвижении, а ВСУ продолжают обороняться, несмотря на острый дефицит ресурсов.

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