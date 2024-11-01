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06:18, 1 ноября 2024Мир

ВВС Израиля более двух часов обстреливали пригород Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля на протяжении двух часов нанесли более 15 ударов по южному пригороду ливанского Бейрута. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что под удары попали районы Дувар Кафаат, Гхбейри, Бурдж аль-Баражни и Харет-Хрейк. По данным корреспондента агентства, со стороны пригорода можно заметить дым. В воздушном пространстве продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.

Ранее 1 ноября сообщалось, что израильские военные атаковали пригород Бейрута. В общей сложности было нанесено три удара. Позднее стало известно о еще трех мощных ударах. Утверждается, что звуки взрывов были слышны и в центре столицы Ливана.

До этого стало известно, что жители ливанского Баальбека начали покидать свои дома после предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о намерении нанести удар по жилым кварталам города.

ЖЗЛ
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