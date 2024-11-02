Пользователям iPhone бесплатно отремонтируют камеру

Apple бесплатно отремонтирует камеру бракованных iPhone 14 Plus

Корпорация Apple согласилась бесплатно отремонтировать камеру в бракованных устройствах iPhone 14 Plus. На это обратило внимание издание MacRumors.

В начале ноября Apple признала факт наличия проблемы у камеры Phone 14 Plus — смартфона, выпущенного осенью 2022 года. Оказалось, что на некоторых устройствах не работает функция предварительного просмотра при съемке на основную камеру. По словам представителей компании, проблема коснулась «небольшого процента» девайсов.

В Apple запустили бесплатную программу по ремонту. Владельцы iPhone могут проверить, соответствует ли их аппарат условиям бесплатного обслуживания, на сайте компании через серийный номер. Специалисты IT-гиганта заявили, что затронутые проблемой смартфоны были произведены с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года.

В компании отметили, что обладатели бракованных девайсов смогут обратиться за помощью в ближайший магазин Apple Store, в авторизованный сервисный центр или отправить смартфон в Apple по почте. Право на бесплатный ремонт сохраниться за пользователями в течение трех лет с момента покупки устройства.

В конце октября компания Apple выпустила для своих гаджетов обновления, исправляющие ошибки безопасности. Всего инженеры компании устранили 77 ошибок безопасности — 27 для iPhone и 50 для Mac.