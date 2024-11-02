2 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

2 ноября отмечается Годовщина провозглашения Российской империи. В мире празднуют День мужчин, а у православных верующих сегодня — Димитриевская родительская суббота. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 2 ноября и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День провозглашения Российской империи

2 ноября 1721 года Петр I провозгласил Россию империей — новый статус закрепил в глазах мирового сообщества могущество молодой державы. Менее чем за два месяца до этого между Россией и Швецией был заключен Ништадский мир, завершивший Северную войну, — в ходе ожесточенных сражений Петру удалось завоевать ряд новых территорий и получить выход к Балтийскому морю.

День международного признания Санкт-Петербурга

Праздник неразрывно связан с годовщиной провозглашения Российской империи. Санкт-Петербург был основан в 1703 году, а в 1712-м он стал столицей Русского государства, в 1721-м его признали центром могущественной морской державы.

Более чем за 300 лет Петербург успел побывать столицей трех государств, пережить три революции и трижды сменить названия. Сегодня город на Неве по-прежнему считается культурной столицей России и настоящим музеем под открытым небом.

Праздники в мире 2 ноября

Всемирный день мужчин

Праздник появился в 2000-м году по инициативе магистрата Вены и руководства местного отделения ООН с целью отметить заслуги мужчин, сумевших повлиять на мир, не прибегая к насилию. Интересно, что президентом нового праздника был избран бывший глава СССР Михаил Горбачев.

До 2006 года выдающимся мужчинам со всего мира вручали премию по случаю праздника. В разные годы ее лауреатами становились экс-президент Польши Лех Валенса, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон, а также Папа Римский Иоанн Павел II.

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День военного журналиста

День был учрежден по инициативе ООН в 2013 году. Главная цель — обратить внимание на преступления в отношении журналистов, которые работают в горячих точках.

По данным Международной федерации журналистов, за 2023 год по всему миру ушли из жизни 94 журналиста. Большинство из них освещали конфликты на Ближнем Востоке. Также, по подсчетам организации, 393 журналиста находятся в заключении в разных странах.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 ноября

День печенькового монстра;

Праздник мутных глаз;

День сумчатого муравьеда.

Какой церковный праздник сегодня

Дмитриевская родительская суббота

Фото: Tramp57 / Shutterstock / Fotodom

Родительские субботы — дни особого поминовения, когда верующие молятся за упокой ушедших родственников и близких, в первую очередь — родителей.

Димитриевская родительская суббота приходится на ближайший субботний день перед праздником в честь святого Димитрия Солунского — 8 ноября. Считается, что на Руси она прежде всего была связана с Куликовской битвой: в эту субботу поминали ушедших воинов. Сегодня в Димитриевскую субботу верующие молятся за всех своих родных и близких.

День памяти великомученика Артемия Антиохийского;

День памяти преподобного архимандрита Гавриила Самтаврийского;

День памяти священномученика Николая Любомудрова.

Приметы на 2 ноября

В народном календаре 2 ноября — Артемьев день. В это время на Руси заготавливали капусту и варили варенье на зиму, чинили заборы и ограды, чтобы успеть до первых сугробов.

Если лиственница в этот день сбросила иглы — скоро ляжет снег, который уже не растает до весны.

Волки ночью воют — к похолоданию.

Если деревья сегодня прихватило инеем — следующий год будет неурожайным.

Кто родился 2 ноября

Мария-Антуанетта (1755-1793)

Королева Франции, жена Людовика XVI за годы правления не удостоилась народной любви. Будучи крайне расточительной, она шокировала Париж блеском своих украшений и нарядов. В то время как бедняки голодали и ели траву, гости на ее балах каждую ночь съедали по небольшому стаду баранов, а цена восковых свечей, сжигаемых ежедневно, была сопоставима с недельным заработком рабочего.

В итоге измученный бедностью народ обвинил во всех своих бедах беззаботную королеву. В результате после начала Французской революции Марию-Антуанетту объявили вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции, а затем казнили на гильотине.

Советский и российский физик, доктор технических наук, академик РАН, был одним из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР. В начале 1960-х под руководством Андрея Сахарова он участвовал в создании самой мощной в мире водородной бомбы. Идеи Трутнева легли в основу программы «мирных атомных взрывов». В последние годы жизни ученый вел работы по созданию оригинальных видов неядерных вооружений и повышению возможностей стратегических подводных лодок.

Кто еще родился 2 ноября