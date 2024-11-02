21-летняя дочь звезды футбола показала фигуру в купальнике

21-летняя дочь Майкла Оуэна Джемма снялась в купальнике на Мальдивах

Дочь звезды английского футбола Майкла Оуэна Джемма Оуэн показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,8 миллиона подписчиков.

Профессиональная наездница, модель и участница реалити-шоу Love Island («Остров любви») отправилась вместе с семьей на Мальдивы. На курорте она снялась, лежа в натянутой над морем сетке в слитном черном купальнике с вырезами под грудью и в районе талии.

При этом 21-летняя инфлюэнсерша распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и несколькими браслетами на обеих руках.

Ранее в ноябре дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум без штанов пришла на открытие ресторана родителей.