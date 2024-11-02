75-летний мужчина помогал женщинам выйти из тюрьмы в обмен на секс

В США мужчина из штата Флорида, часто выступающий поручителем для находящихся под стражей женщин, вовлекал их в проституцию. Об этом пишет People.

Следствие установило, что 75-летний Рассел Монкриф из города Коко помогал женщинам выйти из тюрьмы в обмен на секс. Одна из его жертв рассказала под присягой, что мужчина «принял у нее оплату услуг» прямо в своей машине. Иногда поручитель помогал подозреваемым освободиться, а потом в качестве сутенера продавал их своим клиентам.

Выяснилось, что внутри преступной схемы Монкрифа существовали особые кодовые фразы. Например, когда одна из женщин нуждалась в помощи, она позвонила ему со словами: «Я бы хотела помыть твою машину и облизать твои брови».

Мужчину обвиняют в том, что он использовал свое положение, чтобы манипулировать освобожденными женщинами. В частности, он угрожал, что заберет залог и вновь отправит их за решетку, если они не будут подчиняться.

Монкриф попался после ареста адвоката Джона Гиллесли, который также использовал своих клиенток в секс-индустрии. Сейчас пожилой мужчина находится под стражей без возможности выйти под залог. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 125 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Сингапура прикинулся сутенером ради бесплатного секса. Он находил женщин на специальном сайте, предлагал им вакансию в своем несуществующем эскорт-агентстве, а потом занимался с ними сексом, чтобы якобы проверить их профессиональные навыки.