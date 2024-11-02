Альбом группы «Каста» призвали проверить на экстремизм

Shot: общественники призвали проверить альбом группы «Каста» на экстремизм

Активисты движения «Ветераны России» призвали проверить новый альбом российской рэп-группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» на экстремизм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению общественников, в нем содержится «много ненависти к России и лозунгов в поддержку Украины». Так, например, представители движения отмечают, что в композиции «Эмигрант-эмигранту» артисты фактически признаются в том, что спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), и призывают к этому слушателей.

Ранее Роскомнадзор потребовал заблокировать новый альбом «Касты».