Бразильский тренер «Зенита» ответил на вопрос об ощущении себя русским

Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что чувствует себя русским на 99 процентов

Бразильский тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос, ощущает ли он себя русским. Его слова

приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что чувствует себя жителем страны на 99 процентов. «Скажу, что очень приятно находиться здесь. Это великая страна!» — подчеркнул он, добавив, что советует всем друзьям посетить Россию.

Оливейра живет в России более 16 лет. Он играл за различные клубы с 2009 года. В 2019 году бразилец стал тренером «Зенита».

Ранее колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль назвал ложный стереотип о россиянах. Он заявил, что жителей страны зря называют жесткими.