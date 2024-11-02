Звезде телешоу потребовалась помощь врачей из-за несчастного случая

Звезда шоу Strictly Come Dancing Надежда Бычкова сломала палец на репетиции

Украино-словенской танцовщице, звезде британского популярного телешоу Strictly Come Dancing Надежде Бычковой потребовалась помощь врачей из-за несчастного случая на репетиции. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что во время репетиции Бычкова упала и неудачно приземлилась на руку. В результате она сломала палец. «Большой палец Нади сильно распух и был в синяках», — рассказал очевидец. Прибывшие на место медики оказали ей помощь. Отмечается, что ей посоветовали взять перерыв в работе, однако танцовщица отказалась и продолжила готовиться к съемкам.

Ранее экс-участник Strictly Come Dancing Адам Томас заявил, что столкнулся с нестерпимой болью на съемках проекта. По словам звезды шоу, последние несколько лет он борется с артритом.

Strictly Come Dancing — британское танцевальное шоу, которое выходит на канале BBC One с 2004 года. В нем участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и звезды театра, кино или ТВ.