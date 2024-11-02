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20:37, 2 ноября 2024Культура

Бывшая жена звезды «Реальных пацанов» ответила на его обвинения

Бывшая жена актера Селиванова Виктория ответила на обвинения в вымогательстве
Андрей Шеньшаков

Кадр: @la_tica

Бывшая жена звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова Виктория ответила на обвинения актера в том, что она вымогает у него деньги с помощью несовершеннолетней дочери. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Виктория высказалась в своих сторис, отметив, что им с дочерью приходится копить на отпуск, а отец просто врет, чтобы не платить алименты.

«Мы с моей оборванкой накопили денег и поехали на море вдвоем, без нянь и помощников. Сутками были вместе. Как она будет отзываться о папе, когда все это узнает? Что же ты, Володя, натворил!» — обратилась женщина к бывшему супругу.

Известно, что сейчас Селиванов живет с новой возлюбленной Александрой. Пара воспитывает общего сына Кирилла, который родился в апреле 2024 года. Дочь актера от прошлого брака проживает с матерью.

Ранее сообщалось, что Селиванов подал в суд на бывшую жену.

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