Директор московского автосалона увидел сына с ножницами и сломал ему руку

В Москве мужчина сломал руку сыну, изрезавшему семейные фотографии

Директор одного из московских автосалонов сломал руку сыну, увидев его с ножницами. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

Россиянин набросился на девятилетнего мальчика, когда застал его за разрезанием семейных фотографий. Перед этим мужчина поссорился с бывшие женой из-за совместно нажитой квартиры в элитном ЖК.

Инцидент произошел еще в середине октября, однако известно о нем стало только сейчас. Перелом и ушиб мягких тканей мальчику диагностировали в больнице, куда его привезла мать. Информация о случившемся передана в полицию.

31 октября в Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра сыну-подростку. О причинах случившегося не сообщается. У пострадавшего также были зафиксированы многочисленные ушибы и черепно-мозговая травма.