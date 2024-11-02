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14:27, 2 ноября 2024Экономика

Экономист предостерег от замены доллара другой иностранной валютой

Экономист Балынин: России невыгодна замена доллара другой иностранной валютой
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проводя политику отказа от расчетов в долларах, России не нужно менять его на другую иностранную валюту. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, нельзя допустить, чтобы рубль, перестав зависеть от американской валюты, начал зависеть от курса какой-то другой. Поэтому, как полагает экономист, следует стремиться к тому, чтобы в расчетах РФ с ее партнерами использовалось как можно больше национальных валют. Это повысит независимость рубля.

Балынин подчеркнул, что доллар уже показал свою ненадежность и токсичность, а значит, отказ от него выгоден России на 100 процентов.

Ранее прозвучала версия, что если новый президент США не хочет дальнейшего вытеснения доллара из внешнеторговых расчетов, то ему придется отказаться от той политики, которую проводила нынешняя администрация Белого дома.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, Китай сегодня не продемонстрировал готовности стать эмитентом основной резервной валюты.

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