Экономию российского бизнеса благодаря «регуляторной гильотине» оценили

Григоренко: бизнес в РФ сэкономил ₽200 млрд благодаря «регуляторной гильотине»

Российский бизнес сэкономил более 200 миллиардов рублей благодаря «регуляторной гильотине». Эффект от работы оценил вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, его цитирует ТАСС.

В рамках Всероссийского форума контрольных органов Григоренко напомнил, что добиться экономии удалось за счет актуализации норм и правил под существующие реалии. К концу 2024 года эффективность проверок бизнеса должна вырасти с 76 до 87 процентов. В то же время число проверок должно сократиться до 350 тысяч. Ранее их количество составляло 1,5 миллиона.

Работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году. Его предложил действующий на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. В результате были отменены более 140 тысяч избыточных и устаревших требований, объявлен приоритет риск-ориентированного подхода над проверочными мероприятиями, введены нормативы, стимулирующие бизнес к профилактике нарушений, создана система досудебного обжалования инспекций, сформирована цифровая среда для эффективной модернизации контрольно-надзорной деятельности в целом.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году президент России Владимир Путин призвал проработать отказ от ряда проверок бизнеса. По его словам, стоит перестать проверять фирмы, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.