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15:34, 2 ноября 2024Силовые структуры

Экс-сотрудника российского института осудили за передачу технологий за рубеж

В Обнинске экс-сотрудник института получил срок за передачу технологий за рубеж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Обнинский городской суд Калужской области дал четыре года колонии общего режима бывшему сотруднику института за передачу технологий за рубеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в 2019 году мужчина во время служебной командировки во Францию незаконно передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос научно-техническую информацию о характеристиках энергетической установки. Уточняется, что эти сведения могли быть использованы при создании оружия массового поражения.

Фигурант признал вину частично.

Ранее сообщалось, что на Урале доцент признал вину в распространении фейков о Российской армии среди студентов.

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