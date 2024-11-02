Экс-сотрудника российского института осудили за передачу технологий за рубеж

В Обнинске экс-сотрудник института получил срок за передачу технологий за рубеж

Обнинский городской суд Калужской области дал четыре года колонии общего режима бывшему сотруднику института за передачу технологий за рубеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в 2019 году мужчина во время служебной командировки во Францию незаконно передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос научно-техническую информацию о характеристиках энергетической установки. Уточняется, что эти сведения могли быть использованы при создании оружия массового поражения.

Фигурант признал вину частично.

Ранее сообщалось, что на Урале доцент признал вину в распространении фейков о Российской армии среди студентов.