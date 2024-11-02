Еще два беспилотника самолетного типа сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще два БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал Богомаз.

Вечером 1 ноября губернатор Брянской области сообщил о поражении БПЛА самолетного типа в регионе. В результате пострадавших и разрушений не было.

Кроме того, в небе над Орловской областью была сбита украинская ракета. «В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор Андрей Клычков.