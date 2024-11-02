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16:01, 2 ноября 2024Культура

Группа «Алиса» перенесла концерты на весну из-за низких продаж билетов

Группа «Алиса» отменила концерты в трех городах из-за низких продаж билетов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская рок-группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Об этом говорится в соцсетях коллектива.

Мероприятия перенесли на апрель. В посте артисты предположили, что слушатели больше заинтересованы в хитах коллектива, а не в новом альбоме под названием «Гойда». «Но, простите, по заказам не играем», — написали музыканты.

Представители группы также отметили, что если продажи билетов будут оставаться на низком уровне до весны, то тур будет отменен.

Ранее Ельцин Центр сообщил об отмене выступления известного писателя Александра Архангельского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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