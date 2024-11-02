Группа «Алиса» перенесла концерты на весну из-за низких продаж билетов

Группа «Алиса» отменила концерты в трех городах из-за низких продаж билетов

Российская рок-группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Об этом говорится в соцсетях коллектива.

Мероприятия перенесли на апрель. В посте артисты предположили, что слушатели больше заинтересованы в хитах коллектива, а не в новом альбоме под названием «Гойда». «Но, простите, по заказам не играем», — написали музыканты.

Представители группы также отметили, что если продажи билетов будут оставаться на низком уровне до весны, то тур будет отменен.

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