Выступление известного писателя в Екатеринбурге отменили после признания его иноагентом

Ельцин Центр отменил лекцию Архангельского после признания его иноагентом

Ельцин Центр сообщил об отмене выступления известного писателя Александра Архангельского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу площадки.

Лекция «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е» должна была пройти в Екатеринбурге 7 ноября, однако после решения Минюста о признании Архангельского иноагентом была отменена.

«К сожалению, вынуждены отменить лекцию. Деньги вернутся автоматически в случае приобретения онлайн. Остальные билеты можно вернуть в кассах Ельцин Центра», — пояснили в пресс-службе.

В прошлом писатель регулярно проводил лекции о литературе, кино, жизни в СССР и политике. Так, Архангельский был автором программ на телеканале «Россия» и цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира».

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался, что его не пускают в большинство стран мира по израильскому паспорту.