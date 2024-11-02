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08:18, 2 ноября 2024Мир

Харрис заявила об отсутствии у Трампа права быть президентом

Харрис: Трамп не имеет права становиться президентом из-за агрессивной риторики
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

У кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа не должно быть права становится главой государства из-за его агрессивной риторики. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, комментируя призыв Трампа расстрелять экс-конгрессвумен Лиз Чейни, передает The New York Times.

«Любой, кто хочет быть президентом Соединенных Штатов, но использует такую агрессивную риторику, явно дисквалифицирован и не имеет права быть президентом», — заявила Харрис.

Она подчеркнула, что высказывания, подобные словам Трампа, должны приводить к дисквалификации кандидатов на пост американского лидера.

Ранее Трамп назвал Чейни «радикальным ястребом» из-за ее политических взглядов и предложил направить на нее «девять стволов», которые будут стрелять в нее.

ЖЗЛ
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