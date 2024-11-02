Иран пообещал увеличить дальность своих ракет в случае экзистенциальной угрозы

Press TV: Иран увеличит дальность своих ракет в случае экзистенциальной угрозы

Иран увеличит дальность своих ракет в случае экзистенциальной угрозы. Об этом заявил глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази, сообщает Press TV.

«Если Исламская Республика Иран столкнется с экзистенциальной угрозой, мы неизбежно изменим политику нашей военной доктрины. До сих пор мы учитывали чувствительность Запада, особенно европейцев. Но когда они не учитывают нашу чувствительность, особенно в вопросе территориальной целостности Исламской Республики Иран, у нас нет причин продолжать учитывать их чувствительность», — сказал он.

По словам Харрази, Иран также способен производить ядерное оружие, однако его деятельность ограничена мандатом верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, запрещающим создание оружия массового поражения.

Ранее верховный лидер Хаменеи приказал подготовить план ответного удара по Израилю. Предполагается, что Иран нанесет очередной удар по Израилю после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.