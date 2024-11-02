Известная 59-летняя модель приспустила с груди платье на фото

59-летняя модель Паулина Поризкова приспустила с груди черное платье-комбинацию

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенном виде для журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица позировала на фото, приспустил с груди черное платье-комбинацию на тонких бретелях и придерживая ткань руками. При этом знаменитости сделали укладку на седых распущенных волосах и макияж в нейтральных тонах.

На других фото знаменитость также примерила корсетное платье с леопардовым принтом.

В августе 59-летняя модель примерила нижнее белье и старую одежду перед камерой. Паулина Поризкова на видео надела нюдовый бюстгальтер с косточками и слипы с заниженной талией марки Victoria's Secret.