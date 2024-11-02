Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 2 ноября 2024Наука и техника

Обнаружено превышающее предсказания потепление

MNRAS: потепление на острове Ла-Пальма превысило предсказанные значения
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Holger Uwe Schmitt / Wikimedia

Ученые Автономного университета Барселоны (UAB) обнаружили, что средняя температура в районе обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма выросла на 1,1 градуса Цельсия за последние два десятилетия. Это открытие, описанное в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), указывает на более чем двукратное превышение темпов потепления, предсказанных климатическими моделями для данной области.

Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос, где проводилось исследование, расположена в одном из лучших мест для астрономических наблюдений в северном полушарии, где расположены телескопы MAGIC и ведется строительство сети черенковских телескопов CTAO. Температурные данные, собранные в этом районе, показали отклонение от стандартных климатических тенденций, зафиксировав рост температур на 0,55 градуса Цельсия за десятилетие, что является значительным превышением прогнозируемых значений.

Материалы по теме:
Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
ОпомнилисьЗапад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
13 января 2021
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021

Для анализа исследователи использовали данные метеостанции, установленной на здании телескопа MAGIC. Эти устройства фиксировали температуру, влажность, давление, а также скорость и направление ветра каждые две секунды в течение 20 лет, обеспечивая надежные долгосрочные данные. Поскольку устройства регулярно перекалибровались, их измерения стали стабильными и точными, что позволило исключить возможные отклонения и подтвердить надежность результатов.

Полученные данные демонстрируют также увеличение суточного диапазона температур, который вырос на 0,13 градуса Цельсия за десятилетие, и усиление сезонных колебаний на 0,29 градуса Цельсия за тот же период. Кроме того, было зафиксировано повышение средней дневной относительной влажности на четыре процента за десятилетие, что противоречит снижению влажности, замеченному в континентальных обсерваториях, но схоже с данными, полученными на Гавайях в обсерватории Мауна-Кеа.

Исследователи считают, что увеличение влажности может быть связано с усилением испарения морской воды в результате глобального потепления. Эти данные имеют особую ценность для астрономических обсерваторий, поскольку климатические изменения могут со временем повлиять на качество наблюдений и устойчивость оборудования, предназначенного для работы в стабильных климатических условиях.

По словам исследователей, на данный момент метеорологические изменения не представляют непосредственной угрозы для функционирования телескопов, однако являются тревожным индикатором темпов глобального потепления. Они предупреждают, что при достижении определенного порога температур климат может перейти к «переломным точкам», после чего его изменения станут непредсказуемыми и значительно более опасными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы. Зачем власти объявляли амнистию?

      В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

      Назван способ продлить время работы смартфона

      Назван способ платить меньше за услуги ЖКХ

      Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

      Мужчинам раскрыли признаки безопасных образований на пенисе

      Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

      В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

      Плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками

      Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше