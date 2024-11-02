Обнаружено превышающее предсказания потепление

MNRAS: потепление на острове Ла-Пальма превысило предсказанные значения

Ученые Автономного университета Барселоны (UAB) обнаружили, что средняя температура в районе обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма выросла на 1,1 градуса Цельсия за последние два десятилетия. Это открытие, описанное в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), указывает на более чем двукратное превышение темпов потепления, предсказанных климатическими моделями для данной области.

Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос, где проводилось исследование, расположена в одном из лучших мест для астрономических наблюдений в северном полушарии, где расположены телескопы MAGIC и ведется строительство сети черенковских телескопов CTAO. Температурные данные, собранные в этом районе, показали отклонение от стандартных климатических тенденций, зафиксировав рост температур на 0,55 градуса Цельсия за десятилетие, что является значительным превышением прогнозируемых значений.

Для анализа исследователи использовали данные метеостанции, установленной на здании телескопа MAGIC. Эти устройства фиксировали температуру, влажность, давление, а также скорость и направление ветра каждые две секунды в течение 20 лет, обеспечивая надежные долгосрочные данные. Поскольку устройства регулярно перекалибровались, их измерения стали стабильными и точными, что позволило исключить возможные отклонения и подтвердить надежность результатов.

Полученные данные демонстрируют также увеличение суточного диапазона температур, который вырос на 0,13 градуса Цельсия за десятилетие, и усиление сезонных колебаний на 0,29 градуса Цельсия за тот же период. Кроме того, было зафиксировано повышение средней дневной относительной влажности на четыре процента за десятилетие, что противоречит снижению влажности, замеченному в континентальных обсерваториях, но схоже с данными, полученными на Гавайях в обсерватории Мауна-Кеа.

Исследователи считают, что увеличение влажности может быть связано с усилением испарения морской воды в результате глобального потепления. Эти данные имеют особую ценность для астрономических обсерваторий, поскольку климатические изменения могут со временем повлиять на качество наблюдений и устойчивость оборудования, предназначенного для работы в стабильных климатических условиях.

По словам исследователей, на данный момент метеорологические изменения не представляют непосредственной угрозы для функционирования телескопов, однако являются тревожным индикатором темпов глобального потепления. Они предупреждают, что при достижении определенного порога температур климат может перейти к «переломным точкам», после чего его изменения станут непредсказуемыми и значительно более опасными.