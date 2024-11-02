Лавров назвал сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС

Лавров: вопрос полноправного членства стран в БРИКС рассмотрят в 2025 году

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года», — заявил министр. Он добавил, что число стран, которые хотят просто участвовать в мероприятиях БРИКС, более 30.

Более того, десятки стран пользуются общей поддержкой членов БРИКС, как потенциальные партнеры объединения. Им были направлены соответствующие приглашения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 13 стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров межгосударственного объединения БРИКС. Как отмечал Лавров, эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.