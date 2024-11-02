Лавров заявил об уменьшении территории Украины из-за срыва договоренностей

Чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — сказал глава МИД.

Ранее он заявил, что урегулирование конфликта на Украине в нынешней ситуации не входит в планы противников России. При этом Лавров негативно оценил перспективы посредничества в урегулировании на Украине в настоящий момент.

Ранее опрос украинского Центра Разумкова показал, что значительная часть украинцев настроена на переговоры с Россией из-за усталости от конфликта. Согласно результатам опроса, в сентябре 2024 года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35 процентов.