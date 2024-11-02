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15:39, 2 ноября 2024Мир

Лидером Консервативной партии Британии стала чернокожая женщина

NYT: новым лидером Консервативной партии Британии стала Кеми Баденок
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mina Kim / Reuters

Новым лидером Консервативной партии Британии стала чернокожая женщина Кеми Баденок. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«44-летняя госпожа Баденок, чьи родители были иммигрантами из Нигерии, стала первой чернокожей женщиной, возглавившей партию, в которой до нее было три женщины-лидера — Маргарет Тэтчер, Тереза ​​Мэй и Лиз Трасс», — отмечается в материале издания.

При этом, несмотря на свое происхождение, Баденок считается одним из самых правых представителей Консервативной партии. По словам авторов материала, она многократно участвовала в дискуссиях о правах меньшинств и колониальной истории Великобритании, критикуя современных сторонников «антирасизма». В связи с этим ее приход к руководству партией считается большим разворотом тори вправо.

В начале июля этого года Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала разгромную победу на выборах в парламент Великобритании, и премьер-министром страны стал лидер лейбористов Кир Стармер.

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