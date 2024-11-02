«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые за 11 месяцев, уступив «Борнмуту»

«Манчестер Сити» проиграл в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые за 11 месяцев, уступив «Борнмуту». Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч 10-го тура АПЛ состоялся в Борнмуте и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Борнмута» отличились Антуан Семеньо и Эванилсон. Единственный мяч «Сити» забил Йошко Гвардиол.

Таким образом «Манчестер Сити» прервал рекордную для клуба серию в АПЛ, до этого команда Хосепа Гвардиолы не проигрывала на протяжении 32 матчей подряд. Предыдущее поражение «горожан» датируется 6 декабря 2023 года, когда «Сити» с минимальным счетом уступил «Астон Вилле» в гостях.

Из-за поражения команда Гвардиолы не смогла потеснить «Ливерпуль» с первого места в таблице АПЛ. В активе «Сити» 23 очка, «горожане» на два очка отстают от лидера чемпионата. «Борнмут» набрал 15 очков и поднялся на 8-ю строчку.