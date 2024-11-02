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21:22, 2 ноября 2024Бывший СССР

МИД России опубликовал список возвращенных по обмену на Украину 29 морпехов ВСУ

МИД РФ опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных по обмену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

МИД России в Telegram-канале опубликовал список морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 29 человек, возвращенных по обмену в формате «95 на 95» 17 октября 2024 года.

«При этом Россией неоднократно заявлялось на обмен значительно большее количество морских пехотинцев, в частности, из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в г. Мариуполе в 2022 году», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Киева о том, что Россия отказывается включать украинских морских пехотинцев в обменные списки, являются ложью.

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