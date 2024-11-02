МИД России опубликовал список возвращенных по обмену на Украину 29 морпехов ВСУ

МИД РФ опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных по обмену

МИД России в Telegram-канале опубликовал список морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 29 человек, возвращенных по обмену в формате «95 на 95» 17 октября 2024 года.

«При этом Россией неоднократно заявлялось на обмен значительно большее количество морских пехотинцев, в частности, из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в г. Мариуполе в 2022 году», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Киева о том, что Россия отказывается включать украинских морских пехотинцев в обменные списки, являются ложью.