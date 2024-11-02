Захарова назвала ложными данные об отказе России обменивать морпехов ВСУ

Захарова: заявления об отказе России обменивать морпехов ВСУ ложные

Заявления о том, что Россия отказывается включать украинских морских пехотинцев в обменные списки — вранье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, российская сторона неоднократно слышала о том, что якобы она отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это, по словам Захаровой, вранье и абсолютная неправда.

«Мы готовы опубликовать списки, [в них входят] 29 человек. Это как раз украинские морпехи, которые были возвращены российской стороной в ходе обменов. Почему же эта информация скрывается киевским режимом — большой вопрос», — сказала дипломат.

Ранее Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках. По ее словам, Киев не проявляет интереса к собственным гражданам, состоявшим в Вооруженных силах Украины.