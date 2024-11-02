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16:45, 2 ноября 2024Экономика

Москвичам назвали срок появления устойчивого снежного покрова

Синоптик Шувалов: устойчивый снежный покров в Москве появится в декабре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Устойчивый снежный покров в Москве появится в декабре. Такой срок назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Москва 24».

В ближайшее время самым ненастным днем станет понедельник, 4 ноября. Город накроет новый циклон, который понизит атмосферное давление и принесет осадки в виде мокрого и обычного снега. К вечеру в Москве могут образоваться сугробы высотой 3-5 сантиметров, а в области их размеры могут оказаться еще больше.

По словам синоптика, 5 и 6 ноября будут холодными, но вечером в среду на город опустится новый фронт, который принесет тепло. В четверг, 7 ноября, воздух в столице прогреется до плюс 5-6 градусов Цельсия. На этом фоне выпавший ранее снег может растаять.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпало рекордное количество осадков — 55 процентов от месячной нормы.

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