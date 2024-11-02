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05:00, 2 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли признаки безопасных образований на пенисе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Так называемые перламутровые папулы, которые могут возникать на половом члене у мужчин, не являются опасными, рассказал терапевт Лоуренс Каннингем. Признаки безопасных новообразований он раскрыл в беседе с Metro.

По словам доктора Каннингема, перламутровые папулы полового члена — это небольшие белесые высыпания, вид которых часто беспокоит мужчин. «Это маленькие доброкачественные новообразования, которые появляются вокруг пениса. Они безвредны и не заразны. Подчеркну, что эти папулы являются нормальным телесным проявлением, они не несут опасности для здоровья», — заявил врач.

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Точная причина появления папул, отметил он, неизвестна. Как уточнил доктор, обычно они появляются в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте и считаются нормальным анатомическим изменением, а не заболеванием. Терапевт добавил, что папулы не связаны с инфекциями, передающимися половым путем, или риском онкологии.

Ранее терапевт, андролог Джеффо Фостер рассказал о неожиданном влиянии осанки на эрекцию. «Плохая осанка может привести к тому, что мышцы тазового дна станут перенапряженными и слабыми», — предупредил он.

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