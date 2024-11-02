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20:27, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине к разминированию привлекут инвалидов и женщин

Минобороны Украины: к разминированию будут привлекать инвалидов и женщин
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Nacho Doce / Reuters

На Украине к разминированию будут привлекать инвалидов, женщин и ветеранов. Об этом сообщило Министерство обороны страны на своем сайте.

«Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — рассказали в Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что программу по трудоустройству граждан с инвалидностью реализует Организация Объединенных Наций (ООН).

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