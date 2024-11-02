На Украине военный выстрелил в защищавшего от него женщину мужчину

«Страна.ua»: в Одессе военный выстрелил в защищавшего от него женщину мужчину

В Одессе военный выстрелил в заступившегося за женщину мужчину. Об этом сообщает «Страна.ua».

1 ноября на дороге возник конфликт у мужчины и двух женщин, после чего мужчина начал избивать одну из них. За нее вступился проходивший мимо молодой человек, но инициатор потасовки достал пистолет и выстрелил в него. После этого нарушитель скрылся с места преступления.

Позже его задержала полиция. Сообщается, что стрелявший оказался действующим военнослужащим, а пистолет был травматический. Мужчина, в которого он стрелял, сейчас находится в больнице с ранениями шеи и грудной клетки.

Ранее в Запорожье военком открыл стрельбу во время проверки документов у местных жителей. Отмечается, что причиной стрельбы стал конфликт сотрудников военкомата с гражданскими лицами.