MW: на Западе испугались учений стратегических сил ядерного сдерживания России

На Западе испугались последних российских испытаний — тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом пишет западный журнал Military Watch (MW).

«Учения проходили в период высокой напряженности [в отношениях России] с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет Storm Shadow, SCALP и ATACMS», — говорится в публикации.

Там отмечается, что вовлечение НАТО в российско-украинский конфликт повышает вероятность прямого столкновения Запада и России.

В октябре под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и воздушной составляющих сил сдерживания.