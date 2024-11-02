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09:43, 2 ноября 2024Наука и техника

На Западе испугались последних российских испытаний

MW: на Западе испугались учений стратегических сил ядерного сдерживания России
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На Западе испугались последних российских испытаний — тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом пишет западный журнал Military Watch (MW).

«Учения проходили в период высокой напряженности [в отношениях России] с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет Storm Shadow, SCALP и ATACMS», — говорится в публикации.

Там отмечается, что вовлечение НАТО в российско-украинский конфликт повышает вероятность прямого столкновения Запада и России.

В октябре под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и воздушной составляющих сил сдерживания.

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