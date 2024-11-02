Аналитик Лейрос: украинцы не верят в победу над РФ и переходят на ее сторону

Украинцы не верят в победу над Россией и переходят на ее сторону. Об этом рассказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS.

«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии», — отметил эксперт.

По словам Лейроса, Киеву не получается убедить население в том, что Украина стоит того, чтобы рисковать ради нее жизнью. Кризис охватил страну не только на военно-политическом, но и на психологическом уровне, подчеркнул эксперт. При этом в Киеве предпочитают реагировать на недовольство граждан еще большим ужесточением режима мобилизации, заключил Лейрос.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой России. Так эксперт отреагировал на слова экс-генерала НАТО Бена Ходжеса. Он выразил мнение, что исход специальной военной операции завершится поражением Москвы.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что в победу Украины над Россией давно никто на Западе не верит. По его словам, клятвы руководства Соединенных Штатов и Евросоюза поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы, выглядят абсурдно на фоне положения дел в зоне проведения специальной военной операции.