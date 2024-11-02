В США заявили о невозможности победить Россию

Экс-разведчик США Риттер: конфликт на Украине завершится только победой России

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Так Риттер отреагировал на слова бывшего генерала НАТО Бена Ходжеса, который выразил мнение, что исход специальной военной операции завершится поражением Москвы.

«Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев», — заявил бывший американский разведчик.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что западные страны пока не осознают, что Россию невозможно победить и им это не под силу.

Американский политик и бывший независимый кандидат на пост президент США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что мировые СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте с Россией.