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20:29, 2 ноября 2024Забота о себе

Нарколог оценил эффективность препаратов от алкоголизма

Нарколог Вашкин: без желания бросить пить препараты будут бесполезны
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эффективность препаратов, помогающих бороться с алкоголизмом, часто переоценивают, отметил психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин. Эффективность таких лекарств он оценил в беседе с РИАМО.

Он отметил, что такие препараты могут только облегчить симптомы или снизить тягу к алкоголю, а не устранить причины зависимости. «Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», — объяснил врач.

Вашкин рассказал, что медикаментозное лечение эффективно только как часть комплексного подхода, его нужно сочетать с психотерапией, изменением образа жизни, решением социальных и психологических проблем. Только так, резюмировал врач, можно добиться устойчивого результата и помочь человеку вернуться к трезвой жизни.

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